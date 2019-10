Linnaosavalitsus soovib Õismäe tee välisringile kellaajalist parkimiskeeldu

Praeguse seisuga on 51 protsenti Facebookis hääletanutest parkimispiirangu poolt ja 49 protsenti vastu.

Haabersti linnaosavanem Andre Hanimägi ütles, et kõik parkimist puudutavad muudatused tuleb hoolikalt läbi mõelda. «Kuna autosid tuleb järjest juurde, on Õismäe teel kohati terve sõidurada parkivate autode all kinni. Autode ööpäevaringne hoiustamine suurel tänaval toob kaasa aga mitmeid muresid, mida peab lahendama,» lausus linnaosavanem.

Ta tõi välja, et üks probleem on kindlasti liiklusturvalisus, sest parkivate autode tagant on ülekäiguradadele astuvaid jalakäijaid, sealhulgas kooli- ja lasteaialapsi raske märgata. Teisalt raskendavad pikaajaliselt parkivad autod talvist teehooldustööd. «Ühe sõidurea enda alla võtnud parkivad autod ei lase teed korrapäraselt hooldada ja talvel jääb iga lumesajuga õhtul koju jõudjatele parkimiskohti vähemaks,» lisas Hanimägi.

Peale selle vabastaks kellaajapiirang elanikele vajalikud parkimiskohad pikaajaliselt parkivatest autodest. Kui keegi mitmeks kuuks Soome tööle läheb, siis võiks ta ametnike arvates oma auto mõnda aiaga ümbritsetud parklasse viia.

Linnaosavanem ütles, et on esialgu välja pakkunud piirangu tööpäeviti alates kella 7.30 kuni 18, kuid lõplik plaan selgub arutelude käigus. «Mõistan, et parkimiskohtade puudus on Väike-Õismäel terav, kuid usun, et muudatus annaks parkimiskohad tagasi neile, kes autot igapäevaselt kasutavad,» kinnitas Hanimägi.

«Ma ei taha mingil juhul välisringil parkimist täiesti ära keelata, see oleks rumalus. Aga mingi ajaline piirang võiks minu arvates olla. Miks just kell 7.30 ja mitte kell üheksa? Suurem inimeste liikumine, kui lapsed lasteaeda ja kooli lähevad, algab just umbes 7.30. Kui kehtestada parkimiskeeld alates kella üheksast, siis kaob liiklusturvalisuse moment ära,» selgitas Hanimägi.

Ta lisas, et kindlasti võetakse kõik inimeste ettepanekud kaalumisele. Näiteks see, et parkimiskellaga on ka üldise keeluaja sees võimalik mingitel tingimustel parkida. Praegu kogubki linnaosavalitsus inimeste arvamusi.

«Kõige lihtsam oleks muidugi mitte midagi teha. Tagasiside on kahetine, aga üldiselt jääb mulje, et midagi on siiski vaja muuta. Sest ega autosid ju vähemaks ei jää ja uusi parkimiskohti on üsna keeruline rajada,» lausus Hanimägi.

Tema sõnul ei soovi sugugi kõik Õismäe elanikud täiendavaid parkimiskohti. «Kommunaalamet tegi ühe kortermaja juurde uue parkla ja selle peale tuli üsna tungiv tagasiside, et miks te nii teete. Et me ei taha elada mingis asfaltkõrbes ja aknast välja vaadates näeb ainult asfalt ja autosid,» rääkis linnaosavanem.

Samas kirjutas üks elanik linnaosavalitsuse Facebooki-lehel, et miks peab majade ümber nii palju «rohelisi põlde» olema, et nende asemele võiks teha rohekatusega pooleldi maa-aluseid parklaid.

Üks 1977. aastast Õismäel elanud kodanik aga tõi välja, et talvine teehooldus ei tohiks küll parkimise keelamise ettekäändeks olla. «Tallinnas on lumiseid talvesid keskmiselt üks kolme aasta jooksul ja seda ka mitte rohkem kui umbes kolm kuud. Teie toodud põhjus on aktuaalne kolm kuud 36st, mis on umbes kaheksa protsenti ajast. Kas see pole vähevõitu igapäevase parkimise keelamiseks aastaringselt? Kui lund on paju, on seda vaja koristada, kuid olen arvamusel, et lumekoristust takistavad ainult need sõidukid, mis on sinna jäetud pikaks ajaks. Lumekoristuse ajaks võiks teha ajutised liikluskorralduse muudatused, see oleks tunduvalt autokasutaja sõbralikum kui pidev parkimiskeeld,» arvas Õismäe elanik.