USA ja Baltimaad leppisid kokku koostöös elektrivõrkude küberkaitses

Leedu teatas, et ootab USA tehnoloogiafirmadelt sellise tarkvara uuendamist, mida kasutatakse energiasüsteemide kontrollimiseks, et hoida ära Vene häkkerite rünnakuid, mis võiksid häirida energiatarneid.

«Leedu energiasektor on jätkuvalt Venemaa kübersihtmärk ja võrgusüsteemi kontrollitakse pidevalt puudujääkide leidmiseks. Seetõttu tahame kasutada oma energiatootmis- ja jaotussüsteemides USA julgeolekutehnoloogiaid,» lausus kohtumisel osalenud Leedu kõrgeim küberjulgeolekuametnik Edvinas Kerza AFP-le.

Leedu, Läti ja Eesti liiguvad aastaks 2025 Euroopa elektrivõrguga sünkroniseerimise kursil, et ühendada end lahti Venemaa elektrivõrgust.

Hoolimata Euroopa Liidu ja NATO-ga liitumisest 2004. aastal on Balti riigid Nõukogude Liidu viis aastakümmet kestnud okupatsiooni pärandina endiselt ühendatud Venemaa elektrivõrguga.

«Me loodame, et Euroopa kodanikud mõistavad, et me vaatame seda (USA LNG eksporti) suurepärase võimalusena tuua turule rohkem vabadust ja konkurentsi,» lausus Ühendriikide energiaminister Vilniuses.