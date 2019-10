Kõlvart põhjendas TTV, Reidi tee ja Tallinna peatänava suhtes tehtud samme

Kõlvart rääkis saates, et ta saab aru, miks tema otsus Tallinna TV sulgeda paljudele ei meeldi: «Pole midagi teha, peame vaatama tulevikku ja mõtlema selle peale, kuidas ratsionaalsemalt linna ressurssi kasutada,» lausus Kõlvart, lisades, et Tallinna TV eesmärk ei peaks olema poliitikute teenindamine.

Otsus Reidi tee siiski laiemana välja ehitada oli Kõlvarti sõnul vajalik sellepärast, et kui auto seisab ummikus ja saastab, ei võida sellest ei autojuht ega keskkond. «Kunstlik teede kitsendamine ei tee mingit kasu,» lausus linnapea.

Tallinna peatänava projekti peatamise kohta märkis linnapea, et see projekt ei olnud tema hinnangul läbi mõeldud - Kõlvarti sõnul oli joonistatud ilus pilt ning see kaardile paigutatud, kuid linna infrastruktuuri ei saa lihtsalt ilusa mõttega üles ehitada, suuri projekte peab ette valmistama, mõjusid analüüsima ja kindlasti peavad selleks ette valmistatud olema ka teised Tallinna tänavad. «Me ei loobunud sellest projektist, jah, tulevikus peabki kesklinn olema mõeldud eelkõige jalakäijatele, aga seda tuleb kontseptuaalselt ette valmistada,» sõnas ta.