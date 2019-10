Tanel Kiik lubab geenivaramu jaoks vajaliku komitee juba sel nädalal kokku panna

«Uuringueetika komitee oleks pidanud olema loodud juba 15.03.2019, mil jõustus inimgeeniuuringute seaduse muudatus. Protsessi venimine on olnud geenivaramu jaoks väga suur probleem ja mitmete koostööprojektide jätkamine või alustamine on olnud seetõttu takistatud,» selgitas Tartu Ülikooli kommunikatsiooninõunik Mari-Liis Pintson.

Pintson kinnitas, et ülikool oli küll teadlik komitee moodustamist puudutavast määrusest, kuid vaatamata korduvatele järelepärimistele puudus neil info selle kohta, milline on komitee koosseis ja millal alustab komitee reaalset tööd.

«Olen nõus, et tulnuks seaduses üleminekuperiood või muu selline lahendus määrata, et vahepeal ei tekiks vaakumit,» sõnas ta ja lisas, et ta oli küll teadlik, et töö komitee moodustamise osas käib, kuid ilmselt ei olnud ta teadlik kõikidest detailidest ning suvine asjaajamise tempo jäi eri osapooltel venima.