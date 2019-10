Kadri Simsoni kabinetiülemaks saab Stefano Grassi

«Minu meeskond saab olema rahvusvaheline, kuid loomulikult mängivad ka eestlased selles tähtsat rolli,» lausus Simson ja lisas, et ta on Kadarikuga edukat koostööd pikalt teinud ning Simsoni sõnul on tegemist inimesega, kellel on olemas toimiv side Eesti ministeeriumite ja parlamendiga. «Olen veendunud, et ta saab uute väljakutsetega edukalt hakkama,» rääkis Kadri Simson.