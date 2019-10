Fotod: politsei kontrollis raudteeülesõite ja -ülekäike

«Viime aktsiooni korraga läbi väga paljudes maakondades, et igale autojuhile ja jalakäijale vastutustundliku liiklemise põhimõtteid meelde tuletada. Viimaste aastate õnnetuste statistika näitab, et kuigi raudteeohutusest räägitakse palju, tuleb aasta-aastalt inimestele aina uuesti südamele panna, et nad iseenda ja teiste tervise osas arvestavad oleks,» ütles Eesti Raudtee turvajuht Marius Kupper.

Suurem osa jalgrattureid astus politseid nähes rattalt maha ja lükkas oma sõiduriista käekõrval üle raudtee. Neid, kes seda sõites tegid, peatas politsei selgitustöö tegemiseks. See aga polnud sugugi lihtne ja nii venis politseipatrulli vaidlus ühe jalgratturiga ligi veerand tunni pikkuseks ning žestikuleerimine muutus kohati üsna elavaks. Mõni jalgrattur kasutas ära seda, et politseinike tähelepanu oli kellelegi teisele keskendunud ning sõitis kiiresti üle raudtee.

Politseipatrullid olid Tallinnas kohal ka mitmel raudteeülesõidul ning need autojuhid, kellel liiga kiire oli, võeti rajalt maha. Korravalvurite tähelepanu alla sattusid ka need, kes pärast rongi möödumist ja tõkkepuu ülestõusmist ei oodanud ära, kuni fooris vilkuvad punased tuled kustusid. Postimehe kohalviibimise ajal pääsesid sellised rikkujad siiski vaid hoiatusega.

«Statistika näitab, et sügisel juhtuvad autojuhtidega õnnetused tihti just seetõttu, et ollakse harjunud suviste oludega ning näiteks raudteeülesõitudel hinnatakse udu, pimeduse või vihma tõttu pidurdusmaad ja läheneva rongi kaugust valesti,» ütles Põhja prefekt Kristian Jaani. «Jalakäijatele tahan aga kindlasti südamele panna, et raudteed ületades tuleb nutitelefon ära panna ning kõrvaklapid peast võtta, kuna rongid liiguvad kiiresti ja väga vaikselt.»