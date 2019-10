Ratas: Omnivast dividendi võtmine on juba eelarvesse sisse kirjutatud

«See teema on olnud aastaid üleval, et kojukanne läheb kallimaks, probleemid on nädalavahetuste kojukandes. Riik on suurendanud oma toetust Eesti Postile, käesoleval aastal oli see 1,8 miljonit eurot, varasemalt oli see dotatsioon 1,3 miljonit eurot. Eesti Posti hinnangul see ei kata neid kulutusi täielikult ära,» ütles Ratas valitsuse pressikonverentsil.

«Minister Kingole on see informatsioon edasi antud, järgmine Eesti Posti üldkoosolek on kavas 22. oktoobril. Kindlasti minister seda teemat käsitleb, me oleme temaga ka sellest rääkinud, et kanne peab olema kättesaadav ja seoses ka hinnapoliitikaga kättesaadav,» lisas peaminister.

Ajakirjaniku küsimusele, kas Omnivast dividendi võtmise asemel tuleks raha suunata hinnatõusu ära jätmiseks vastas Ratas, et järgmise aasta dividendipoliitika on riigieelarve eelnõus juba paigas.

«See aasta peaks olema Eesti Posti dividendiks 1,6 miljonit eurot. Eks see ole loomulik, et riik soovib oma osalusega ettevõtetest ka dividende võtta, samas see konflikt on ühiskonnas kogu aeg – kas riigiettevõte peab lähtuma ainult majanduslikest näitajatest või peab hoidma ka seda sotsiaalmajanduslikku poolt eesti ühiskonnas, milleks on mõistlikul tasemel lehtede ja kirjade kojukanne,» lisas peaminister.

Eesti Posti kaubamärki kasutav Omniva teatas esmaspäeval, et tõstab perioodikateenue hindu tulevast aastast 11,1 protsenti, meediaettevõtete hinnangul on hinnatõus aga liiga suur ning ettevõtted oleks nõus 5-protsendilise hinnatõusuga.