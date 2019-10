Temnikova: rahvusvahelisel kunstiturul võib Eesti kunstniku Kaarel Kurismaa loomingu eest saada kuni 100 000 eurot

Kursimaa töid näidati maailma ühel tippüritusel, Sveitsis Baselis suvel toimunud kunstimessil, kuhu osalema pääsemine oli ka T&K jaoks saavutus. «Meie senine koostöö Kurismaaga on olnud väga mõnus, saime väga palju positiivset tagasisidet ja inimesed ootavad uusi asju,» ütles Temnikova.

Intervjuus oli juttu ka hindadest rahvusvahelisel kunstiturul, kus rekordi püstitas tänavu Jeff Koonsi terasjänes, mis müüdi New Yorgis 91,1 miljoni USA dollari eest. See on kõrgeim hind, mis elusoleva kunstniku loodu eest seni on makstud.

Eesti kunstnike tööde eest küsib T&K 500 eurost 100 000 euroni.

Ülempiirini ongi seni jõutud just Kurismaa taiesega. «Tema teosed on haruldased, neid ei tule väga palju juurde ja kui on üks ajalooline, haruldane, suurejooneline teos, siis see võib vabalt maksta nii palju (100 000) ja rahvusvaheliselt see tegelikult ei ole üldse palju,» ütles Temnikova kõneldes Kurismaa liikuvatest kineetilistest objektidest, mis on maailmas tähelepanu saamas.

«Kineetika ja hääl, jah, on see, mis peaks olema tema kohta esimesena öeldud,» lisas ta. «Ta lihtsalt on väga teistmoodi, selline pärl. Tema varasemat loomingut võib siduda toonase Nõukogude tegelikkusega, aga tegelikult on see väga mänglev, lusti täis, popilik. Me oleme turgu vaadanud ja kedagi sarnast me ei leidnud. Hästi raske on mingis mõttes teda lahterdada. Kineetilist kunsti küll on, aga midagi sellist ei ole.»

Viimati näitas ja müüs T&K galerii Eesti kunsti Londonis toimunud Frieze kunstimessil oktoobri alguses. Kaasas olid Jaanus Samma tood. Pariisis eeloleval nädalal toimuval Paris Internationale vahendatakse Merike Estna ja Läti kunstniku Inga Meldere loodut.