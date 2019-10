Stanfordi ülikooli Eesti ja Balti õpingute kuraator Liisi Esse: Eesti tavaliseks lääneriigiks saamise kogemus on eripärane

«See kogemus on väga eripärane ülejäänud ida-Euroopa regiooniga võrreldes ja see on teema, mida üha rohkem ja rohkem teadlasi üle kogu maailma tahab uurida. Nad tahavad aru saada, mis on need demokratiseerimise ja demokratiseerumise mehhanismid, mis on meid nii kaugele viinud. Ja mis on olnud tagasilöögid, mis on meil ka praegused tagasilöögid ja kuidas nendest üle saada. Kuidas näiteks korruptsiooni on võimalik seljatada ja miks Eestis on seda nii edukalt tehtud, aga teistes ida-Euroopa riikides mitte.»