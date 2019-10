Õnnetus Pärnu maanteel: autojuht on tuvastatud, kuid mitte tabatud

Majas viibisid õnnetuse hetkel kaks last, kellest üks sai ka viga. Kaheksa-aastane laps viidi tervisekontrolliks haiglasse. Politsei- ja piirivalveameti kommunikatsiooni peaspetsialist Kristjan Lukk selgitas, et laps ei saanud õnneks suuri vigastusi ning lubati peagi tagasi koju.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Kristjan Lukk ütles, et politsei otsib endiselt sündmuskohalt põgenenud autojuhti. «Politsei on teinud kindlaks sõiduki omaniku, kes sõidukit enam ei kasuta,» ütles Lukk.

Ühe õnnetusse sattunud pere isa kirjeldas postituses, et Nõmme linnaosavalitsus on seni peredele pakkunud asenduspinnaks kodutute varjupaika, kuid perede soov on leida siiski korralik rendipind.

«Tallinna linnal on valmisolek õnnetusse sattunud peresid abistada Tallinna Sotsiaaltöökeskuse kaudu, kus aadressil Tuulemaa 6 paiknevad kriisikorterid. See on esmane ja ajutine lahendus kui inimene on kaotanud kodu. Kui elukoha probleem on pikemaajalisem, siis abistab Tallinna linn peresid eluruumi tagamisel,» kinnitas Šillis.