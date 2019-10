Riigireetmises kahtlustatav Sergei Lõhmus peab veel vähemalt kaks kuud vahi all olema

Lefortovo kohtu pressiesindaja Ksenja Pervovlasenko ütles Interfaxile, et kohtu otsusega võib nüüd hoida Lõhmust vahi all kuni 12. detsembrini.

Tema topeltkodakondsuse olemasolu kinnitas Pskovskaja Gubernija allikas. Paljudel piiriäärse Petseri rajooni elanikel on nii Eesti kui ka Venemaa kodakondsus.

Sergei Lõhmus vahistati 13. augustil ja paigutati Moskva Lefortovo eeluurimisvanglasse, kus FSB hoiab kõiki riigireetmises kahtlustatavaid ja süüdistatavaid. Tema riigisaladusega kaetud süüasjast pole ametlikult teada midagi muud peale selle, et talle on esitatud kahtlustus riigireetmises, mille eest on karistuseks 12–20 aastat vangistust. FSB ega mehe vahi alla jätnud kohus pole kahtlustuse sisu kommenteerinud.