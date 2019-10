Tallinna ülikooli petnud võttegrupp üritas õnge tõmmata ka Jevgeni Krištafovitšit

Sama kanali töötajad püüdsid pettust kasutades kaamera ette saada ka Jevgeni Krištafovitšit. «Soovin avalikustada minu enda kirjavahetust selle võttegrupiga. Ma muidugi saatsin nad kohe kuu peale, nagu ma alati teen, aga tähelepanuväärne on see, milliseid ettekäändeid nad kasutasid et mind ikkagi moosida,» kirjutas Krištafovitš täna sotsiaalmeedias.

Krištafovitšile põhjendati intervjuu soovi sellega, et Venemaal on lastega LGBT-pered ohus ja seetõttu on vaja näidata positiivseid kogemusi Eestist.

Viis päeva hiljem ilmus telekanalis hoopis teistsuguse tooniga «uudislugu». Loo fookus oli sellel, kuidas Euroopa on moraalse allakäigu trepil ja Eesti tegi Venemaale selga keerates suure vea. Muu hulgas vihjati miljonitele televaatajatele, et Tallinna ülikoolis õpetatakse geiseksi.

Vestlus Jevgeni Krištafovitši ja Peterburi 5. kanali töötaja Alena vahel.

*Alena väide, et Eesti on otsustanud lubada LGBT abielusid, on vale.

Alena: Tere. Minu nimi on Alena. Me tahaks teha loo esimesest postsovjetlikust riigist kus otsustatud lubada LGBT abielusid*. Sellest, kuidas Eestis saab elada avalikult, kasvatada lapsi. Me tahaks teha teiega intervjuu (võtta videosse). Sellest, kuidas Eesti valitsus selleni jõudis, millised on tulemused, rääkida Teie riigi tolerantsest ühiskonnast. Lugu on „Izvestija“ jaoks.

Kas te võiksite anda meile intervjuu?

Jevgeni: Tänan pöördumise eest. Ei.

Alena: Venemaal on kahjuks väga suur diskrimineerimine, aga Eestis seda ei ole. Ja Eesti on Venemaa kõrval. Eriti rünnatakse LGBT esindajaid, kellel on lapsed. Me tahaks näidata tolerantset ühiskonda.

Jevgeni: Ma olen täielikult nõus Teie hinnanguga Venemaa reaalsusele, aga ei tahaks astuda üles sellisel platvormil, nagu ajaleht „Izvestija“.

Alena: See on Viienda kanali „Izvestija“.

Jevgeni: Seda enam :)))

Alena: Saan aru. Aga minu isiklik positsioon on selline. Kahjuks ei ole Venemaal võimalik LGBT esindajatel normaalne elu, eriti neil, kellel on lapsed.

Asi on selles, et selle intervjuuga me saaks näidata tolerantset ühiskonda Eestis. Ja pehmelt öeldes „mitte nii väga“ Venemaal.