Fotod: valitsus kutsus reservväelased viivitamatult välkõppusele

Kaitseväe juhataja ettepanekul kutsutakse lisaõppekogunemisele 61. tagalapataljoni koosseisu arvatud reservväelased. Reservväelased, kelle üksus lisaõppekogunemisele kutsutakse, on kohustatud ilmuma viivitamatult kogunemiskohta. Kaitseväe peastaabi teatel asub kogunemiskoht Tapa linnas aadressil Paide maantee 96.

Reservväelased saavad kontrollida, kas nemad on lisaõppekogunemisele kutsutute seas, kaitseväekohustuslaste registrist. 61. tagalapataljoni reservväelased saavad lisainfot telefonilt: +372 717 8050 ja e-posti aadressilt 1jvbr.reserv@mil.ee.

Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem selgitab, miks on sellised õppekogunemised ja iga reservväelase panus Eesti riigi kaitsmisel olulised:

Lisaõppekogunemise Okas 2019 eesmärk on valmiduskontroll, mille käigus kontrollitakse riigikaitse käsuahela toimimist Vabariigi Valitsuse otsuste langetamisest kuni kiirreageerimisstruktuuri reservväelaste kogunemiseni.

Lisaõppekogunemine on harjutava iseloomuga, sest vahetu julgeolekuoht Eestile puudub.

Kaitseväe ülesanne on tagada, et riik oleks valmis kõikideks olukordadeks, ka nendeks, mille realiseerumise tõenäosus on väike. Kaitsevägi peab olema valmis Eestit kaitsma ning seda õppustel harjutama.