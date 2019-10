Tiskre ja Kakumäe vahele rajatakse laudtee ning purre

Haabersti linnaosavanem Andre Hanimägi sõnas, et jalgtee koosneb Tiskre oja ületamiseks rajatavast 12 meetri pikkusest purdest ja oja vasakkaldale rajatavast laudteest. «Laudtee peale- ning mahasõidud Räime ja Roostiku tänaval viiakse olemasoleva pinnasega samasse tasapinda ja tulevad ilma astmeteta ning seetõttu on sobilikud ka lapsevankriga ning ratastooliga liiklejatele,» ütles linnaosavanem.

Laudtee ja üle oja kulgev purre on Hanimäe sõnul heaks võimaluseks Tiskre poolt tulijatel tulevikus otse Kakumäe randa ja rannaparki pääseda. Rajatav laudtee ja purre on esimene sammuks, et tulevikus rajada pikki rannaäärt kulgev laudtee Tabasalu panga alt Kakumäe randa.