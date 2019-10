Tallinna Keskturu arhitektuurikonkursi võitja on selgunud

Tallinna Kesklinna vanem Vladimir Svet lausus, et arhitektuurikonkursi korraldamine oli esimene tingimus, mille linn seadis Keskturu arendamiseks.

«Keskturu uuendamine tekitab kohalikes elanikes optimismi ja samal ajal on ka neid, kellel on teatud hirmud. Oleme uue omanikuga pidevas suhtluses, et turu uus lahendus arvestaks kõikide huvirühmade ootustega nii palju kui võimalik,» lausus kesklinna vanem.