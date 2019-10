Prokuratuur ei alustanud endise riigiprokuröri Steven-Hristo Evestuse osas menetlust

Riigiprokuratuur leidis, et Leo Kunmani avalduse alusel puudub alus kriminaalmenetluse alustamiseks.

Prokuratuurile edastatud kuriteokaebuses on kirjas, et endine riigiprokurör Steven-Hristo Evestus ja ringkonnaprokurör Triinu Olev sundisid Priit Kutserit andma Edgar Savisaarega seoses valeütlusi. «Kaebusele oli lisatud stenogrammi meenutav üleskirjutus, kuid paraku ei esitanud avaldaja prokuratuurile lindistust ega osanud selgitada, mis asjaoludel ja kes teksti koostas, mistõttu ei saa seda pidada usaldusväärseks. Samuti ei nähtu väidetavast tekstist, et kedagi oleks sunnitud valeütlusi andma,» märkis riigiprokuratuur.

Ühtlasi võeti prokuratuuri sõnul arvesse, et Priit Kutseri kaitsja Raiko Paas on meedia vahendusel öelnud, et prokurörid ei ole kuidagi survestanud tema klienti valetama.

Leo Kunmanil on võimalik kriminaalasja alustamata jätmist vaidlustada.

Väidetavalt lindistas Priit Kutser salaja oma ülekuulamisi ning nende lintide pealt peaks selguma, et Kutserile pakuti prokurör Evestuse poolt lõpetada Priit Kutseri kohtuasi opurtuniteediga siis, kui ta annab Savisaare vastu süüd näitavaid ütluseid.

Nüüd on läinud liikvele paberkandjal redigeeritud tekst, kus on väidetavate lindistuste üleskirjutus. «See tekst edastati ka mulle ning sellepärast ma tegin tõesti taotluse kriminaalasja algatamiseks. Sellest tekstist selgub, et prokurörid sundisid Kutserit andma Savisaare vastu valeütluseid,» on Leo Kunman oma taotluse põhjust varem Postimehele selgitanud.