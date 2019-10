Lurichi monument viiakse kevadel teise kohta

Pirita linnaosavanem Tõnis Liinat ütles, et Lurichi monument võib uue asukoha saada legendaarse maadleja sünnipäevaks, 22. aprilliks. Lurichi Pirita spordikeskusesse viimist on Liinati sõnul arutatud ka varem ja selleks on mitu põhjust. «Praegu jääb ühe kuulsama eestlase monument autotee ääres üsna tähelepandamatuks. Kuju õige koht oleks rahvarohkemas kohas Pirita spordikompleksi alal tunneli juures, kus käib palju tervisesportlasi treeningutel ning külalisi Tallinnast ja kaugemaltki,» põhjendas Liinat.

Teise põhjusena tõi linnaosavanem esile kuju turvalisuse. «Lurichi kuju on üks kõige enam vandaalide ohvriks langenud monument Tallinnas, seda on üritatud varastada kümmekond korda,» sõnas Liinat. Ta lisas, et spordikeskuse alal oleks Lurichi monument kaitstud kohas, kuna alal on turvakaamerad ja mehitatud valve.