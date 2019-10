Herem: heal tasemel reservistid on parim heidutus

«Tuhanded Eesti kodanikud, kes tundide jooksul reageerivad riigi kutsele ja kellest on võimalik moodustada sõjaaja üksused, kes suudavad oma ülesannet täita, on kahtlemata parim heidutus,» rõhutas Herem.

Tema sõnul on see õppus mõeldud eelkõige selleks, et harjutada Eesti sõjalise riigikaitse valmiduse süsteemi sõdurist kuni kindralini. «Andke andeks, kui te nende päevade jooksul ei saa isiklikult väga suurt koormust ja individuaalselt väga palju ei arene, aga ilma teie osalustega ei saaks me kontrollida süsteemi ja harjutada ning õpetada tegevväelaseid,» pöördus Herem õppustele kutsutute poole.