Kesklinna linnaosakogu toetas alkoholimüügi piirangute kehtestamist

«Hiline alkoholimüük on lisaks vanalinnale probleemiks paljudes kesklinna kohtades, näiteks Tatari asumis, kus on suur baaride ja muude lõbustusasutuste kontsentratsioon,» ütles kesklinna vanem Vladimir Svet pressiesindaja teatel. «Samuti on mureks olukorrad, kus koolide juures asuva alkoholipoe kliendid hakkavad tänavatel alkoholi tarbima, näiteks on aeg ajalt sellist pilti näha Prantsuse Lütseumi juures.»