Tallinna ja Helsingi ühine ühissõidukipilet võib teoks saada kahe aasta pärast

Sinnemäki tutvustas Tallinna linnavalitsusele nii Helsingi tulevikuplaane kui ka äsja ellu viidud juhtimisreformi. Sinnemäki sõnul on Tallinna ja Helsingi elanike suhted üha tihedamad. «Meie linnades elavate inimeste läbikäimine muutub üha intensiivsemaks alates järjest tihenevast äritegevusest ja lõpetades teises linnas arsti juures käimisega. Seega on ka meie linnade partnerlus väga loomulik ja hädavajalik,» ütles Sinnemäki.

Kõlvarti sõnul on koostöö Helsingiga väga tähtis ja seda muuhulgas ka ühistranspordi kasutamise lihtsustamiseks mõlemas linnas. «Ühise kaksiklinna ja linnaruumi arendamine tähendab muu hulgas ka seda, et peame paremini ühendama oma ühistranspordi süsteeme. Peame selleks tegema aktiivset koordineeritud tööd ka kahe linna ühtse piletisüsteemi arendamisel,» ütles Kõlvart. Sinnemäki sõnul oleks ka Helsingi linn rõõmus selle üle, kui Helsingisse saabuvad tallinlased eelistaksid liikumiseks ühistransporti.

2018. aasta mais sõlmisid Tallinn ja Helsingi koostöömemorandumi, mille eesmärk on hoogustada koostööd kahe linna vahel. Memorandumi esimene valdkond on liikuvus ja transport, mis tähendab näiteks piletimüügisüsteemi integreerimist ja mobiilse parkimise korraldamise ühtlustamist.

Tallinna JA Helsingi ühistranspordikaardid on juba paraegu väliselt sarnased, kuid toimivad täiesti erinevatel alustel. Tallinna ühiskaart on oma tehnilise lahenduse poolest tunduvalt tänapäevasem, nii et Tallinna transpordiamet peab ootama, kuni Helsingi transpordiamet HSL suudab oma sõidukaardid sama loogika alusel tööle panna,kirjutas Yle.