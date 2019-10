Kohus võttis lõhkekehaga tabatud mehe vahi alla

Põhja ringkonnaprokurör Eneli Laurits ütles, et kahtlustatav ei ole olnud varasemalt õiguskaitseasutuste huviorbiidis seoses lõhkeainete käitlemisega, kuid teda on karistatud seoses teiste kuritegudega.

«Tal on kaks kehtivat kriminaalkaristust – eeskätt on ta toime pannud varguseid, kuid ta on süüdi mõistetud ka näiteks omastamist, joobes juhtimist ja kehalist väärkohtlemist käsitlevate paragrahvide järgi,» märkis Laurits.

Lauritsa sõnul on mehel ka üle 20 kehtiva väärteokaristuse. «Tegemist on inimesega, kes on oma käitumisega andnud mõista, et ühiskonnas kehtivad reeglid talle korda ei lähe ning vabaduses viibides võib ta jätkata erinevate seaduserikkumiste toimepanemist,» ütles prokurör.