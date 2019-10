Ratas välkõppusest: selliste harjutustega oleme ainulaadsed

«Neil osalemine nõuab reservväelastelt palju, kuid tegemist on hädavajaliku tööriistaga, et tõestada oma suutlikkust kriitilisel hetkel päriselt kokku tulla. Selliste harjutustega oleme ainulaadsed ka NATO ja Euroopa Liidu liitlaste ning partnerite seas,» ütles Ratas.

Valitsus pidas täna teist päeva järjest telefoniistungi ja otsustas kutsuda eile alanud lisaõppekogunemisele Okas veel 1467 reservväelast 23. jalaväepataljonist. Need on lisaks eile kutse saanud 61. tagalapataljoni reservväelastele. Kokku said kutse enam kui 2200 reservväelast. Mõlema üksuse lisaõppekogunemine kestab nädala lõpuni.

Lisaõppekogunemine on harjutava iseloomuga, sest vahetu julgeolekuoht Eestile puudub jätkuvalt. Kaitseväe ülesanne on tagada, et riik oleks valmis kõikideks olukordadeks, ka nendeks, mille realiseerumise tõenäosus on väike.