Mart Helme: põhikooli lõpueksamid ei kao

Ega siin vastuseis sellele on üleüldine ja tegelikult vastuseis oli ka riigikogu komisjonis. Seda debatti sel teemal on seal peetud pikalt. Vahepeal tundus, et see ei olegi nii halb idee asendada need eksamid testidega, aga põhjalikumal süvenemisel, mida mina ei ole isiklikult teinud, ja fraktsiooni kohtumistel erialaliitude esindajatega selgus, et põhimõtteliselt Keskerakond on isolatsioonis selle küsimusega. Me ei tahaks minna võitlusesse iga hinna eest kaotama ära eksameid, kui see on nii ebapopulaarne ja kui me ka ise pole veendunud, et see asi on mõistlik. Seepärast me väga teravalt tõstsime need küsimused. Mailis Reps käis meil ka fraktsioonis. Fraktsiooni liikmeid ta veenda ei suutnud. Inimesed pärast seda ütlesid, et see jutt on küll väga ilus, aga me ei usu seda. Koalitsioonisolidaarsus on küll oluine ja vajalik asi, et asju edasi viia, aga mõningatel puhkudel juhtub ikkagi niimoodi, et iga uitmõtet toetada ei saa. Ma juhiks tähelepanu ka sellele, et kogu see teema ju kiideti valitsuses heaks suvel. Ma ei ole sada protsenti kindel, et me ka tookord väga täpselt aru saime, mida see puudutab. Ma ei ole ka kindel, et me sellel valitsuse istungil olime, sest see oli puhkuste periood. Tuleb järgi kontrollida muidugi, võib-olla ma eksin, võib-olla me olime. Sel juhul me tegime praaki.