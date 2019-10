Volikogu võttis vastu Tallinna eelarvestrateegia

Tänasel linnavolikogu istungil kinnitati Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2020-2023. Strateegiat uuendatakse igal aastal, täpsustades kolme eelseisva aasta prognoose ja täiendades neljanda aasta prognoosidega.

Linnavolikogu esimees Tiit Terik selgitas, et eelarvestrateegia on dokument, mis on aluseks linna eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel või investeeringute kavandamisel. «Ühelt poolt annab dokument väga konkreetsed suunised, millised on tähtsamad valdkonnad ja olulisemad arengusuunad, kuid üksikutele tegevustele või kõikidele suurematele investeeringutele selles ei keskenduta. Detailsem vaade iga konkreetse aasta kohta kujuneb iga-aastase eelarve koostamise ja selle arutelu käigus,» sõnas Terik.

Linna investeeringute maht jääb eelarvestrateegia kohaselt aastatel 2020-2023 vahemikku 127-161 miljonit eurot aastas. Jätkub haridusasutuste võrgu korrastamine ja selle raames linna lasteaedade, koolihoonete ja huviharidusasutuste renoveerimine. Rajatakse ja uuendatakse laste mänguväljakuid ning spordiväljakuid, peremänguväljakuid kohandatakse ka erivajadustega lastele. Jätkuvad mitmete linna asutuste rekonstrueerimised ja avalike teenuste arendamiseks vajalikud investeeringud.

«Kui siiski tuua mõned konkreetsed näited lähiaastate investeeringutest, siis haridusvaldkonnast on strateegias Nõmme gümnaasiumi spordihoone ehitamine ning mitme kooli tervikrenoveerimine nii Mustamäel, Haaberstis, Kristiines kui Lasnamäel. Transpordivaldkonnas on kavas uute trammide soetamine ja taristu uuendamine. Keskkonnavaldkonnas arendatakse linna rohevõrgustikku ja korrastatakse parke ning haljasalasid,» ütles volikogu esimees.

Linnavolikogu rahanduskomisjoni liikme Anto Liivati sõnul on Tallinna linn nautinud häid aegu ning viie aastaga on linna eelarve kasvanud umbes 300 miljoni euro võrra. «Võrdlemisi konservatiivse eelarvestrateegia projekti kohaselt peaksid linna tulud olema nelja aasta pärast 135 miljoni euro võrra suuremad kui käesoleval aastal. Keskerakonna juhitav Vabariigi Valitsus räägib palju riigieelarve revisjoni vajalikkusest. Samasugust revisjoni vajab ka pealinna eelarve, sest pidevalt suurenevad tulud on võimaldanud linnavalitsusel vaadata paljude aastate jooksul mööda vajadusest mõelda, kuidas pakkuda väiksemate kuludega paremaid avalikke teenuseid. Tallinna Televisiooni osaline sulgemine on küll kiiduvääne ja märgilise tähendusega, kuid selle arvelt mõne miljoni euro kokkuhoidmine ei avalda linnaeelarvele paraku kuigivõrd olulist mõju. Linnaeelarve revisjoni oleks igati mõistlik teostada koos käimasoleva Tallinna arengukava 2021 koostamisega,» arvas Liivat.

Volikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Kristen Michal leidis, et eestikeelsele ja kohatasuta haridusele üleminek peaks kindlasti sisalduma ka Tallinna järgmise nelja aasta eelarvestrateegias. Samuti soovis Reformierakond valveperearstiteenuse kättesaadavuse tagamist õhtuti ja nädalavahetustel.

«Kolmandaks leiab Reformierakond, et Tallinna järgmise nelja aasta eelarves peab sisalduma põhimõte, et linn ei kuluta edaspidi sentigi maksumaksja raha Eesti Vabariigi suhtes ebasõbralikest telekanalitest propaganda tellimisele või nende programmi toetuseks. "Tallinna Linnavalitsus kulutab sel aastal üle poole miljoni euro Kremli sõnumeid võimendavalt PBK-lt saadete ostmisele. Järgmisel aastal see summa suureneb, kuid see on väär. Eesti Vabariik kulutab igal aastal NATO ja EL liikmena suuri summasid võitlemaks Kremli infooperatsioonide ja mõjutustegevusega. Tallinna linnast samas rahaliselt nende kanalite toetamine on seetõttu olemuselt absurdne ja vale suund, mis tuleb lõpetada,» ütles Michal.

Ta esitas fraktsiooni nimel eelarvestrateegiasse kuus muudatusettepanekut. Paraku hääletas võimuerakond nii need kui ülejäänud seitse muudatusettepanekut maha.