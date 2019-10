Lauristin: sotsidel ja Reformierakonnal on ühine häda - pole karismaatilist liidrit

SDE juhatuse liige Marju Lauristin ütles saates, et hääletas tänavu juunis toimunud SDE juhivalimistel mitte erakonna praeguse esimehe Indrek Saare, vaid hoopis Riina Sikkuti poolt. «Ma olen veendunud, et Riina Sikkut oleks olnud sellel hetkel meile inspireerivam valik, sest ta oli tundmatu nägu,» sõnas Lauristin.

«Ma hindan väga Indrek Saart, ta on väga hea organisaator, ta oli suurepärane peasekretär ja kultuuriminister. Kõik tunnistavad seda, isegi Jaak Allik,» rääkis Lauristin. «Aga tal puudub teatud niisugune... nimetame seda karismaks - poliitiline tõmbehoob,» sõnas Lauristin. «Praeguses olukorras, kus tõesti sotse on vaja rohkem käima tõmmata, annab see tunda.»

Lauristini hinnangul puudub karismaatiline juht ka suurimal opositsiooniparteil, Reformierakonnal. «Mina vaatasin Kajat Brüsselis, kus ta tõusis ju väga ruttu. Ta on tõesti väga asjalik ja seal valdkonnas, kus ta oli pädev, ta tõusis ALDE fraktisoonis kõneisikuks, spontaanselt niiviisi. Aga praegu vaatan hämminguga, et tal on natuke samad hädad nagu meie Indrekul - kuidagi karisma on kadunud. Tal oli enne veetlevust ja kõike, aga kui ma näen, kuidas ta abitult ikka samu ja samu jutupunkte veeretab, siis ma ei tunneta temas liidrit,» rääkis Lauristin.

Lauristini sõnul peab SDE leidma endale uue teraviku, millele keskenduda. «See teravik, ma arvan, on just see, mis meil tulevikus hakkab toimuma näiteks tööturul ja kus tuleb anda vastused ka sellele küsimusele, mida siin on põrgatatud - milline peaks olema kas või jätkusuutlik sotsiaalkaitse, sotsiaalkindlustussüsteem, kust raha peaks tulema, millised maksud peaksid olema,» rääkis ta.