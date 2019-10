Sahkerdused õppekavaga: hariduseksperte ärritab lasteaia õppekava tööversiooni ajast ja arust lähenemine

Tellijale

Olukord on seda kummalisem, et ministeerium tellis aasta tagasi alushariduse õppekava kaasajastamise töörühmalt, kuhu kuulusid lasteaedade, alushariduse erialaliitude ja ülikoolide haridusekspertidest esindajad. Õppekava täiendamisega pool aastat tegelenud töörühma üllatuseks tuli ministeerium nüüd välja aga sootuks teise, hiljuti loodud töörühma koostatud õppekavaga, mis erineb varasemast alushariduse metoodikast kui öö ja päev.

«Uus «Lasteaia riiklik õppekava» tööversioon üllatas meid tõsiselt. Esmalt, ei ole mõistetav, mis dokumendiga on tegemist,» sõnas Eesti Alushariduse Juhtide Ühenduse juhatuse esimees Heda Kala. Ta selgitas, et metoodiliseks juhendmaterjaliks on see õppekava oma 31 leheküljega kesine, kuid tegemist pole ka õigusakti eelnõuga.