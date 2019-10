Saage tuttavaks: tema on Eesti enim tagaotsitud naiskurjategija

Harju maakohus mõistis Kristi Ambergi 7. mail 2018 üheks aastaks ja üheksaks kuuks tingimisi vangi. Kohtuotsuse järgi ei oleks pidanud naine reaalselt vanglakaristust kandma, kui ta ei pane kolme aasta jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab kriminaalhooldaja järelevalve all talle tingimisi karistuse ajaks määratud kontrollnõudeid.

Karistuse tingimused nägid ette, et ta peab elama kindlal aadressil ja käima regulaarselt kriminaalhooldaja juures. Oma elukohast lahkumiseks kauemaks kui 15 päevaks ning Eestist lahkumiseks pidanuks naine küsima kriminaalhooldajalt luba. Paraku ei täitnud ta kriminaalhoolduse nõudeid ja kuulutati tagaotsitavaks.

Teadusuuringud näitavad, et tehnoloogia areng ja sotsaalsete normide muutus on avaldanud mõju ka kuritegevusele. Europoli teatel on viimastel aastakümnetel naiste osakaal kuritegevuses suurenenud.