Pärnu maakohus mõistis vägistamise kohta valetanud naise tingimisi vangi

Tänavu augustis sai politsei teate, et tundmatu noaga relvastatud mees ründas ja vägistas öisel ajal Pärnu kesklinnas vanapargis naise. Alustatud kriminaalmenetluse käigus analüüsiti kõiki kättesaadavaid infoallikaid ning püüti kõikvõimalike meetoditega olemasolevate nappide infokildude põhjal leida viiteid kurjategijale. Uurimise käigus leiti aga tõendid selle kohta, et naine ei olnudki väidetava kuriteo ajal pargis ning et mingit rünnakut ei toimunud.