Fotod ja video: Noblessneris avatakse enneolematu avastustehas

«Proto on maailma esimene hariduslik virtuaalreaalsuskeskus, mis ühendab kaasaegse tehnoloogia sajanditaguste leiutiste ajaloo tutvustamisega. Avastustehase eesmärk on julgustada kõiki ise katsetama ja teadust avastama ning pakkuda meie väikestele teadlastele toetavat kasvulava. Laupäeval on Proto uksed avatud lausa südaööni,» ütles Proto avastustehase tegevjuht Ott Sarapuu.

Proto väljapanekus on umbes 30 virtuaalreaalsus- ja tegevuseksponaati, mis äratavad ellu 19. ja 20. sajandi leiutised. Nende hulka kuuluvad näiteks kuumaõhupall, õhujalgratas ja allveelaev, mida saab VR-mängus ise juhtida ja nii erinevaid ülesandeid täita. VR-elamused on loonud Hollandi suurim virtuaalreaalsuskeskus Enversed Studios ja seda spetsiaalselt Proto jaoks. Niinimetatud «Käed-külge» eksponaatide hulka kuuluvad näiteks tsüklodroom, õhkukahurid ja äikeseline klaver.

VR-eksponaatide kohta tuleb kõige pealt öelda, et varuge aega. Eriti siis, kui lapsed kaasas on. Aga mis seal salata, ka keskealine mees lahkus proovitud atraktsioonide juurest suure kahjutundega.

Millised need VR-eksponaadid siis on? Kõigepealt sellised, kus tuleb kõrgusekartusest võitu saada. Vabalennumasin, mille abil saab VR-prille kasutades kõrgel Alpide kohal lennata, võtab alguses pisut õhku ahmima. Teiseks kuumaõhupall, kus tuleb jällegi VR-prillid pähe panna ning kõikuvas gondlis oma keha pöörates ja kangi liigutades lennumasin takistustest mööda juhtida. Vaade on kõrgelt muidugi ilus. Kolmandaks, õhujalgratas, millega sõitja sattub VR-prillide abil kõrgele linna kohale. Selle juhtimine on hoopis teistsugune kui tavaline jalgrattasõit. Nimelt tõuseb ratas edaspidi vändates ülspoole, tagurpidi vändates aga langeb alla.