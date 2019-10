Hiina kultuuri- ja turismiminister: Tallinnas ja Eestis on palju, mis Hiina turistidele huvi pakuks

Minister avaldas Tallinna linnale tunnustust juba kümme aastat korraldatud kõrgetasemelise Hiina uue aasta vastuvõtmise eest ning kiitis Tallinna ilusat vanalinna ja külalislahket atmosfääri. Mõlemad väljendasid rahulolu, et Eestit külastavate Hiina turistide arv on viimase viie aasta jooksul kolmekordistunud.

«Peab tunnistama, et Helsingi on meist Hiina turistide majutusnäitajate poolest tublisti ees, kuid meil on plaanis konkreetsed sammud, kuidas Tallinna ja Helsingit Hiina suurel turismiturul ühtse sihtkohana paremini turundada,» lausus Kõlvart. Ka Hiina Rahvavabariigi kultuuri- ja turismiminister lubas seista selle eest, et Tallinn Hiina turismikorraldajatele ja turistidele tuntumaks muuta. «Tallinnas ja Eestis on palju, mis Hiina turistidele huvi pakuks, peame nende kohtade võlu neile vaid teadvustama,» mainis ta.