Listeeriaskandaali jätk: Peeter Ernits nõuab VTA juhtide ametist vabastamist

«Samal ajal kui Veterinaaramet üritab ühe ettevôtja surmapatus süüdistatuna risti lüüa vaikitakse sellest, et teiste kalatööstuste toodangus on hull bakter pigem normiks,» kirjutab Ernits.

Rahvasaadik toob oma postituses rea näiteid, kus teistes kalatööstustes võetud proovid näitasid listeeriabakteri olemasolu. «Paraku Vetamet vaikib sellest. VTA ameti juhid on raevus, et Mati Vetevool on lasknud terviseameti akrediteeritud laboris konkurentide toodangut analüüsida.

«Märgid näitavad, et puhkenud on kalafirmade vaheline konkurentsisõda kus vahendeid ei valita ja VTA tegutseb kellegi tellimust täitva kasuliku idioodina,» väidab Ernits.

«Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele nr 882/2004 artikkel 11 lõikele 7 tuleb proove käidelda ja märgistada viisil, mis tagab nende õigusliku ja analüütilise kehtivuse. See tähendab praktikas seda, et kahtluse korral võtab Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) ise korrektsed järelevalveproovid ning tegutseb nende tulemuste alusel.

VTA on riiklik järelevalveasutus, kes lähtub kehtivatest õigusaktidest kõigi oma toimingute läbiviimisel. VTA ei eelista ühte ettevõtet teisele, vaid jälgib, et tarbija toidulaual oleks ohutu toit.

Antud juhul saame kinnitada, et VTA on ka teiste postituses mainitud ettevõtete suhtes kohaldanud vajalikke meetmeid järelevalve raames ja teinud seda VTA enda poolt võetud proovide tulemuste alusel. Kõik postituses nimetatud ettevõtted on saanud ettekirjutused rakendada meetmeid tarbijale ohutu toidu tagamiseks. Kõik VTA poolt nimetatud ettevõtetest võetud proovid on samuti sekveneeritud, kuid neilt ei ole leitud L.mon tüve ST1247, mis on Euroopa Toiduohutusameti ja Terviseameti hinnangul kõrge virulentsusega. Seega ei ole nendes ettevõtetes tuvastatud tüved kokkuviidavad haigusjuhtumitega.