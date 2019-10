Tõnis Lukas tervitas hõimupäeva puhul Soome ja Ungari ministreid

Soome teadus- ja kultuuriministrile Hanna Kosonenile ja Ungari rahvusressursside ministrile Prof. Dr. Miklós Káslerile saadetud sõnumis ütles minister Tõnis Lukas, et hõimupäev on olnud juba 90 aastat Eesti, Soome ja Ungari kultuurikoostöö sümbol. 2019 aasta Eesti hõimupäevad on pühendatud ÜRO rahvusvahelisele põliskeelte aastale.

«Enamik soome-ugri keeli on ohustatud või isegi hääbumas. Seetõttu on väga tähtis hõimupäevade eesmärk rõhutada nende unikaalsete keelte ja kultuuride tähtsust ja meenutada kõigile, et selliste keelte kaitsmine ja alalhoidmine on meie kõigi kollektiivne kohustus,» kirjutas Lukas.