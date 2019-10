Tallinnas 9. maid tähistanud Venemaa võimupartei nooraktiviste tabas karm üllatus

Venemaa välisministeerium teatas eelmisel nädalal, et neli Ühtse Venemaa noorteorganisatsiooni Molodaja Gvardija (Noor Kaardivägi) liiget said Eestilt kümneks aastaks sissesõidukeelu. Eesti siseministeerium ning politsei- ja piirivalveamet tõkendit puudutavat infot ei avaldada, kuna tegemist pole avaliku teabega. Küll aga on võimalik isiku nime ja sünniaja olemasolul talle kehtestatud tõkendit sissesõidukeeldude registrist kontrollida.