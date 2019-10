Politsei keelas Kaitseliidul õppusel punaste signaalrakettide kasutamise

Kaitseliidu Saaremaa malev saatis politsei- ja piirivalveametile (PPA) kirja, milles teatas, et 25.- 27. oktoobril toimub Saaremaal tankitõrjeõppus.

«Õppuse paremaks visualiseerimiseks kasutame erinevate värvidega signaalrakette. Punane signaalrakett on planeeritud tankitõrje kahuri lasu imiteerimiseks, kuna see värv on kõige selgemini eristatav nii valgel-, pimedal- kui ka halva nähtavusega ajal,» teatas Kaitseliidu Saaremaa maleva kompaniiveebel Valdek Jõgi PPAle.