Toidutehnoloogi arvates võiks Eestis olla ka e-toiduamet

Toidukäitlejad kurdavad, et nõuete nimistu on nii pikk, et seal võib hõlpsasti nii mõnigi punkt kahe silma vahele jääda, vahendas ETV «Aktuaalne kaamera».

Näiteks suitsuliha väiketootja peab veterinaar- ja toiduameti nõuete järgimiseks läbi töötama terve raamatu, ütles toiduohutuse nõustaja, Fooddocs asutaja ja toidutehnoloog Katrin Liivat, kes märkis, et sarnaselt e-maksuametile võiks olla ka e-toiduamet. «Iga klient saaks minna ükskõik millisesse poodi või söögikohta, seal on qr-kood seina peal ja ta saaks kontrollida, kas see ettevõte vastab nõuetele. Kuidas on ta külmikute temperatuur, kas tal on analüüsid tehtud,» rääkis ta.