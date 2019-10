Õppekavade võrdlus: 10 põhjust, miks uus lasteaia riiklik õppekava eksperte ärritab

Tellijale

Haridusministeerium on kokku pannud lasteaia riikliku õppekava, mis on ärritanud alushariduse eksperte oma tagurliku ja nõuka-ajast pärineva metoodikaga.

Tüliõun peitub selles, et möödunud aasta detsembris ministeerium tellis praegu kehtiva õppekava täiendamise alushariduse ekspertidelt ja lasteaia erialaliitude esindajatelt, kuid otsustas seda siis mitte kasutada. Seni teadmata põhjusel otsustati seda mitte kasutada, alushariduse ekspertidele teadmata pandi kokku järgmine töörühm, kus lasteaias töötavaid inimesi polegi ja tehti järgmine projekt.

Senisest alushariduse metoodikast erineb see aga tugevalt. Praeguseni au sees peetud lapse kaasamise ning tema iseseisva mõtlemise arendamise asemel pööratakse uues õppekavas tähelepanu hoopis kuulekusele, kõlbelisele kasvatusele ja mängule rangete reeglite järgi.

Tekstid on oma lähenemiselt erinevad, alushariduse ekspertide loodud versioon sõnastab eesmärgid ja jätab õpetajale vabaduse valida vahendid, kuid ministeeriumi töörühma loodud õppekava dikteerib tegevused ette.

Uues õppekavas on välja jäetud 0-3 aastased lapsed. Samuti on see koostatud vaid lasteaedade jaoks, jättes välja muud alusharidust pakkuvad lasteasutused nagu näiteks lastehoiud.