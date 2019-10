Tondi raudteeülesõit ehitatakse kahetasandiliseks

Tellijale

«Tondi ülesõidu kohta küsis linn meilt projekteerimistingimusi ja need me oleme ka väljastanud. Algselt küsiti tingimusi ainult autotunneli projekteerimiseks, aga me andsime ka selle tingimuse, et tuleb lahendada jalakäijate läbipääs raudtee alt läbi ja ooteplatvormidele. See on seal seotud trammide lõpp-peatuse ja muude liikumistega,» ütles Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin.