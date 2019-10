Uuenev rahvatervise seadus tõhustab muu hulgas ebaravivastast võitlust

Seaduseelnõu seletuskirjas selgitatakse, et tänapäevases infoühiskonnas on võimalik väga kergesti sattuda ebakorrektse terviseinfo mõjuvälja, mistõttu on oluline kvaliteetse ja ebakvaliteetse terviseinfo eristamise ning tõenduspõhise terviseinfo leidmise õpetamine.