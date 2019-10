Kodanike vihje viis politseinikud kanepikasvatuseni

Ringkonnaprokurör Raigo Aas selgitas, et taotles kohtult kahtlustatava vahistamist. «Sellises koguses kanepi kasvatamise korral ei ole usutav, et see oli mõeldud vaid isiklikus tarbeks. Asjaolud – nii kasvatavate taimede hulk ning taimede kasvamiseks loodud tingimused ning ka see, et kahtlustataval ametlik sissetulek puudus – on tõenäoline, et kahtlustatav teenis raha narkootikumide müügiga ning seetõttu taotles prokuratuur ka ta vahistamist,» ütles prokurör Aas.