Võimuliit pani apteegireformile piduri peale

Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Liina Kersna (Reformierakond) ütles Postimehele, et ravimiseaduse muudatused avatakse uuesti aruteludeks, kuna riik annab ise sõnumi, et tema sõna, mis on seadusesse kirjutatud, ei maksa. «Viimase nelja aasta jooksul on korduvalt püütud apteegireformi peatada, kuid seni on jäänud riik oma sõnale kindlaks,» lisas Kersna. Tema arvates on selle reformi õnnestumise eelduseks kindlustunne: «Selleks, et proviisorid julgeksid avada uusi apteeke, on vaja neile kindlust, et reform saab teoks. Segaduse tekitamise asemel peaks riik looma selgust ning hoidma kätt pulsil, et apteegiteenuse kättesaadavus oleks üle Eesti tagatud.» Et kindlustunne oleks proviisoritele tagatud tuleb nendega koostööd teha ning vajadusel ka toetada, leiab ta.