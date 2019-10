Kanada eestlasi ärritanud kandidaat pääses parlamenti

Jaime Battiste postitas 2016. aastal Instagramis foto, milles ta on jõusaalis sirbi ja vasara kujutisega särgiga. Pildi juures on teemaviide #RedArmyHockey.

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu Ida-Kanada osakonna esindaja Paul Laanemets ütles Nova Scotia provintsi ajalehele Cape Breton Post, et taolise särgiga poseerimine on äärmiselt solvav ja mees ise ei taha seda tunnistada.

Jaime Battiste'i sotsiaalmeediapostitused äratasid Kanada parlamendivalimiste eel äratanud kohalikus meedias suurt tähelepanu. Ta on muu hulgas avaldanud homofoobseid, seksistlikke ja rassistlikke postitusi, mis on praeguseks kustutatud. Ka on ta kiitnud sotsialistlikku korda. «Sotsialism ei tundugi enam nii halb,» on ta kirjutanud.