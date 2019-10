Fotod: Reidi teel avastati veel üks vana laevavrakk

Tellijale

Vrakk leiti sadamast Reidi teele viiva teejupi ja mere vahele jäävalt kitsalt maa-alalt. «Tegemist on tulirelvade ajastust pärit ehk vähemalt keskaegse vrakiga, kuna leidsime sealt ka kuule. Samuti on laevaninas näha tross, mille järgi võib arvata, et vrakk ei ole oma esialgses puhkepaigas, vaid teda on millalgi 20. sajandil ühest kohast teise tiritud. Kas ta on mingi laevatee peal ees olnud või muidu sadama jaoks ebasoodsas kohas, aga igal juhul on teda liigutatud,» rääkis OÜ Arheox arheoloog Rivo Bernotas.