Fotod: Taebla vennashaud maeti ümber Maardu kalmistule

Muinsuskaitseameti pressiesindaja Madle Lippus tõdes Postimehele, et vastuseid saab Eesti Sõjamuuseumist, kuna 2015. aasta alguses delegeeris kaitseministeerium sõjahaudadega seotud tegevuse Eesti Sõjamuuseumile, mis on ministeeriumi haldusalas tegutsev asutus. «Muu hulgas korraldab sõjamuuseum vajadusel ka sõjahaudadest säilmete ümbermatmist,» lisas Lippus. Ent ometi on ametile teada, et hauda pole hävitatud, vaid Taebla II maailmasõjas hukkunute ühishauast on põrmud välja kaevatud ning tööd toimusid selle aasta juulis, mainis ta.