Kingo: naasen riigikokku ja kavatsen taas pühenduda õiguskaitseteemadele

Tänan kõiki, kellega koostöös õnnestus mul viimase viie kuu jooksul alustada mitmeid olulisi projekte. Loodetavasti jätkab uus minister tegevust selle nimel…

…et tellitud ajalehtede kojukanne oleks jätkuvalt igal pool Eestis kättesaadav kuus päeva nädalas, ajalehtede ilmumise päevadel ja post jõuaks postkasti hommikul;

… et e-valimiste töörühm jätkaks e-hääletamise nõrkade kohtade kaardistamist ning e-hääletus muutus läbipaistvaks;

… et jätkuks projekt Work in Estonia, mille kaudu aidatakse Eesti tööturule välis-eesti taustaga IT spetsialiste kolmandate riikide tööjõu asemel;

…et jätkuks võimaluste otsimine, kuidas toetada ettevõtteid väljaspool tõmbekeskusi;

…et jätkuks EAS-i reorganiseerimine ning tagada ettevõtjatele tõhusam ja kättesaadavam tugi nii välisturgudele sisenemisel kui ka Eestis.

Naasen peagi tööle Riigikokku ja kavatsen taas pühenduda õiguskaitseteemadele.