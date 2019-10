Boroditš: võõrtööjõu sissetoomine leevendaks Tallinna bussijuhtide põuda

Aga bussijuhtide põua leevendamiseks on Boroditši sõnul kaks tingimust: esiteks peab tulema juurde uusi juhte. Selleks on ka tehtud majandusministeeriumile ettepanek alandada bussijuhiks sobiva vanuse alampiiri 24 eluaastalt 21-le.

«Kui see ei aita, siis ma arvan, et võõrtööjõud jääb ainsaks kriteeriumiks, sest meil on väga vananev kaader, väga palju pensionäre töötab,» pidas Boroditš võõrtööliste sissetoomist ainuvõimalikuks lahenduseks.

Saatejuhi küsimusele, kas ta tooks Ukrainast bussijuhte Eestisse, vastas Boroditš pooldavalt. «Kui küsimus on selles, kas liini teenindada või liini mitte teenindada, siis mina arvan, et kuna meie transporditeenuseid kasutab igapäevaselt nelisada tuhat tallinlast, siis ma arvan, et pigem ma eelistan, et liin töötaks ja tõesti, vajadusel kaasata tuleks ka võõrtööjõudu,» möönis Boroditš.