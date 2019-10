Raivo Aeg: Perlingule on pakutud kohusetäitja kohta

Valitsus ei ole peaprokuröri ametikoha täitja asjus siiani üksmeelele jõudnud. Probleemi osaliseks lahendamiseks tehti Perlingule ettepanek jätkata peaprokuröri kohusetäitjana, kuni uue peaproköri selgumiseni.

Puht tehniliselt ei saa Lavly Perling enam nädala pärast peaprokurör olla, seletas justiisminister Raivo Aeg. Kuna peaprokuröri kandidatuuri ei viidud sel nädalal valitsuse koosolekule ning järgmisel nädalal ei saa seda otsustada, sest peaminister Jüri Ratas ei ole Eestis, siis lõpeb Perlingu ametiaeg ilma et valitsus oleks ametisse määranud uue peaprokuröri.

Praeguse olukorra tuumaks on vastasseis EKRE ja teiste koalitsioonipartnerite vahel. EKRE ei soovi näha Perlingut ametis jätkamas, Keskerakonnal ja Isamaal pole tema jätkamise vastu midagi. Kuna aga on kokku lepitud, et koalitsioonis võetakse otsuseid vastu vaid konsensuslikult, siis pole lahendust leitud.

«Mina ei ole loobunud Lavly Perlingu toetamisest. Minu jaoks on ta endiselt favoriit,» tunnistas Aeg.

Perlingule on esitatud ettepanek jääda kuni uue isiku nimetamiseni peaprokuröri kohusetäitjaks. Perling peaks oma vastuse andma järgmisel nädalal.

Aeg hindab Perlingu saavutusi prokuratuuri töökorralduse muutmisel nii organiseeritud kuritegevuse vastase töö tõhustamisega kui ka ohvrite kaitse puhul, tema sõnul on see täiesti uue lähenemise juurutamine – kõik need on põhjused, miks Perling sobib tema sõnul jätkama. «Paljud asjad on väga hästi käima läinud, osa on alles käivitamise faasis. Mina nägin, et Lavly Perlingul oleks järgmiseks viieks aastaks ideid ja tegevusi jätkunud kuhjaga.»

Aeg tunnistas, et EKRE ei ole esitanud näiteid, miks Perling jätkama ei sobi. Selle asemel põhjendatakse lihtsalt, et on vaja värsket verd. Justiitsministeerium on kuulnud meedias kajastatud EKRE etteheited Perlingule, kuid Aegi arvates ei vasta ükski nendest tõele.

Justiitsminister Aeg lisas, et tema toetab peaprokuröri määramist küll üheks ametiajaks, aga seda pikemaks ajaks: kas seitsmeks või kaheksaks aastaks viie asemel.

Miks läheb riigi peaprokuröri valimine nii vaevaliselt ja kas Danske rahapesujuhtum võimaldab Eestil tõepoolest miljardeid teenida, sellest räägib «Nädala tegijas» Ulla Länts justiitsminister Raivo Aegiga. Saate teises pooles täitemenetluse reformist ja õigusabi pakkumisest.

Jutuks tuli ka rahandusminister Martin Helme käik USA-sse, kus ta pidas advokaadiga nõu selle üle, kuidas võiks Eesti saada tulu Danske panga rahapesu võimalikust trahvirahast.

Aeg tõdes, et USA kohtuasjades soostutakse sageli suurte trahvidega. Kas sellest võimalikust trahvirahast võiks ka midagi eestlastele tulla, on ameeriklaste otsustada. Minister rõhutas, et kriminaalmenetlus või justiitskoostöö ei tohi saada kahjustada selle tõttu, et me hakkame kõrvalt tsiviilnõudeid esitama. Justiitskoostöö raamistikust kõrvale kaldudes ei tule midagi välja ei kriminaalmenetlusest ega tsiviilnõude esitamisest.