Proovisõit pargi-kuhu-tahad rendiautoga: tagaistmel on ruumi küll, sülearvuti jaoks

Tallinna linnavalitsuse liikmed teatasid sel nädalal, et linn ei soosi uute autode lisandumist liiklusse ning seetõttu ettevõttele tasulisel parkimisalal mingit parkimissoodustust ei anta.

See polnud firmale aga takistuseks ning Citybee Eesti juht Heigo Protten kinnitas, et kiirrendi teenuse võib lõpetada ja auto parkida nii kesklinna, südalinna kui ka vanalinna tasulistel parkimisaladel.

Selleks, et ennast Citybee autorendikasutajaks registreerida, peab käepärast olema füüsilisel kujul juhiluba. Hiljem pole juhiluba enam vaja kaasas kanda.

«See toimib üsna mitmes riigis niimoodi, sest igal pool ei ole ju nii, et juhtimisõiguse tõendamiseks piisab vaid ID-kaardist. Kuna süsteem ei ole nii-öelda Eesti-põhine, siis ta kontrollib automaatselt juhiluba, mitte ID-kaarti,» selgitas Protten.

«Sõita võib rendiautoga igale poole, kasvõi näiteks Tartusse või Pärnusse, aga sõiduki rentimine tuleb lõpetada kindlaksmääratud alas, mis hõlmab enamuse Tallinnast ning läheb pisut linna piiridest kaugemalegi. Praegu piirneb ala ühelt poolt Tabasaluga, teiselt poolt Viimsiga. Äpis on see selgelt näha,» lisas ta.

Autot ei tohi jätta mõnda eraparklasse. Küll aga võib sõidu rahumeeli lõpetada vanalinnas, kus on Tallinna kalleimad parkimishinnad. Samuti võib autot tasulisel parkimisalal parkida ilma sõitu lõpetamata. «Kui lähete õhtul näiteks Linnateatrisse, siis võite auto vanalinna parkimistsooni parkida, teatris ära käia ja kui tahate pärast sama autoga koju sõita, siis võite jätta nii-öelda «rendi jooksma» ja pärast etenduse lõppu võite sama autoga koju tagasi sõita. Teine variant on sõit ära lõpetada, aga siis on risk, et keegi teine sõidab autoga vahepeal minema ja uut pole lähedusest võtta,» ütles Protten.

Kui auto kasutaja rikub liikluseeskirja, näiteks pargib valesti või saab kiiruskaameralt trahvi, siis see on autojuhi enda vastutus. Üldjuhul tehakse trahv Citybeele ning ettevõte esitab kliendile selle eest arve. Kiiruskaamera trahvide puhul aga võidakse kasutaja andmed politseile edastada.

Autorendi hind koosneb kahest osast: ajakomponent ja kilomeetrikomponent. «Ajakomponent töötab nii, et üks minut maksab 15 senti, üks tund maksab 4.90 ja päev maksab 22.90. Nädal on 129 eurot ja nii edasi. Kui inimene rendib auto, siis kõigepealt läheb minutitariif käima. Kui minutitest tiksub 4.90 täis, siis jääb ajatariif seisma niikauaks, kui on täis saanud tunnitasu ehk 4.90, siis läheb minutite lugemine uuesti käima, kuni saab täis teine 4.90. Selline tsükkel kestab niikaua, kuni päevatariif on täis saanud,» rääkis Protten.

Hinnale lisandub iga läbitud kilomeetri eest 17 senti, mis sisaldab ka kütusekulu. Kui kütus otsa peaks saama, siis on igas autos olemas kütusekaart, millega saab paagi jälle täis panna.

Protteni sõnul ei maksa arvata, et rendiautod suurendavad autode arvu linnas, etevõtte kogemus olevat vastupidine.