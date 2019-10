Elanikud soovivad linnavalitsuselt Pirita liikuvusuuringut

«Nihkudes kunagisest kaugest servast sisuliselt kesklinna pikenduseks, on Pirita muutunud ümbritsevate asumite elanike jaoks nn läbisõidu-linnaosaks. Ranna tee - Merivälja tee - Pirita tee on tuntuim liiklusarter, kuid samavõrra on keeruline liiklus ka Pärnamäe ja Kose teel, rääkimata asumisisestest tänavatest, mille kaudu on võimalik ummikutest kasvõi osaliselt pääseda. Et mitte manduda pelgalt transiidikoridoriks ja tagada Pirita linnaosa atraktiivsus ja jätkumine soositud elukohana, on tagumine aeg paika panna Pirita liikumisvõimaluste arendamise pikem plaan,» kirjutavad Pirita inimeste esindajad linnajuhtidele adresseeritud pöördumises.