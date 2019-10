VIDEO president Kaljulaid: loodan, et leitakse pädev inimene

Täna allkirjastas Kert Kingo lahkumisavalduse president Kersti Kaljulaid. «Peaministri avaldus jõudis minuni Jaapanisse digitaalseid kanaleid pidi, aga valitsuse ministri vahetus ei ole tehniline administratiivne sündmus. Sellepärast ootasin ma selle avaldusele reageerimisega, kuni olin jõudnud tagasi ja tegin seda alles nüüd,» ütles Kersti Kaljulaid.

Peaministri büroost tuli Postimehele kirjalik vastus, miks ta ei tulnud kohale: «Tavaliselt on olnud nii, et peaminister on viinud tagasiastumise palve Kadriorgu ja siis on president sellele allakirjutanud, aga seekord edastas peaminister need dokumendid elektrooniliselt.»

President soovib peaministriga kohtuda ning arutada seda, kuidas peaminister Jüri Ratas näeb, selle ministri täitevrolli valitsuses. «Minu hinnangul on tegemist väga olulise positsiooniga. Eesti ettevõtjad vajavad ministri tasemel eestkõnelejat, kellega koos maailma vallutada. Seda vajavad nii IT- ja startup-ettevõtjad, kui ka teised sektorid. See töö on oluline! Ja ma loodan, et hea kandidaat, kes on kompetentne, kes on huvitatud tööst ja kes on pädev ning kes tahab käia mööda maailma ja jutustada Eesti lugu,» ütles president Kersti Kaljulaid.

Kaljulaid kommenteeris ka Kingo valetamist. «Eesti Vabariigi ministrid annavad ametivande riigikogu ees, nad tõotavad, et vastutavad Eesti Vabariigi ees ja ka omaenda südametunnistuse eest. Nende sõnade peale peab iga minister iga päev mõtlema.»

Kuna antud portfelli on uue valitsusega kandnud juba kaks ministrit, siis president loodab, et suudetakse leida pädev inimene. «Tõepoolest ei ole see positsioon valitsuses veel tööle hakanud. Mina väga loodan, et leitakse pädev inimene, kes leiab usaldusliku kontakti meie ettevõtjatega ja suudab meie ettevõtteid rahvusvaheliselt esindada. Samamoodi, kes suudab edasi viia meie e-riigi arengut. Aga sellega seoses on meil muidki probleeme, mitte ainult, et meil puudub minister, kuid see valdkond pole saanud riigieelarvest piisavalt tähelepanu. Meie e-riik vajab uuendusi ja ta tegelikult ei ole odav. Ma olen natukene mures, mis saab edasi e-riigi arenguga. Ka selles osas loodan peaministriga rääkida ja ka uue ministriga, kui ta leitakse,» rääkis Kaljulaid.

Esmaspäeval ütles Kingo riigikogus saadikute küsimustele vastates, et pole endise Tallinna Televisiooni saatejuhi Jakko Väliga tema nõunikuks saamise teemal kohtunud ega rääkinud.

«Mina ei ole temaga kohtunud, ütlen kohe otse välja!» kinnitas Kingo, lisades, et ta pole Väliga ka rääkinud ministri nõunikuks saamise teemal. «Mina ei ole kohtunud temaga. Väga julgelt võin seda öelda. Me ei ole kohtunud, me ei ole rääkinud sel teemal,» valetas Kingo riigikogus parlamendisaadikute küsimustele vastates.

Kolmapäeva õhtul ütles aga majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, et Kingo oli vastupidiselt väidetule teinud ministeeriumile ettepaneku Väliga töölepingu sõlmimiseks ning see leping oli ka sõlmitud.

Mõned tunnid hiljem teatas EKRE, et Kingo esitas lahkumisavalduse. «Kujunenud olukorras ei pea ma võimalikuks ministrina jätkata,» ütles Kingo.