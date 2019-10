ALDE hakkab Keskerakonda jälgima

Varem oli Korb öelnud ERR-ile, et ta on raporti seisukohtadega nõus. Küsimusele, kas otsus, et poole aasta pärast esitatakse Eesti kohta uus ülevaade, tähendab, et Keskerakond jääb monitooringu alla, vastas Korb: «Mitte Keskerakond, aga poliitiline olukord Eestis.»